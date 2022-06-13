Ankara'nın Akyurt ilçesinde Çankırı Bulvarı'nda bir araç içinde bir aile sele yakalandı. Sel sırasında yaşadıkları zor anları aile görüntüledi. Ailenin gelen yardım ile kurtulduğu öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Tragger, Çankırı, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Başkent'te sele yakalanan sürücünün zor anları - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.