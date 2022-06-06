Başkent'te selin sürüklediği iki araç toprak altında kaldı - Son Dakika
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Başkent'te selin sürüklediği iki araç toprak altında kaldı

06.06.2022 20:22
Başkent'te selin sürüklediği iki araç toprak altında kaldı

Başkent'te selin sürüklediği iki araç toprak altında kaldı Ankara'nın Polatlı ilçesinde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu.

Başkent'te selin sürüklediği iki araç toprak altında kaldı

ANKARA - Ankara'nın Polatlı ilçesinde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Sel sularının sürüklediği iki araç çamura saplandı.

Ankara'da bir süredir yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Sağanak yağış öğle saatlerinden Polatlı ilçesinde sele neden oldu. Organize Sanayi Bölgesinde seyir halinde sağanak yağışa yakalanan iki otomobil sel sebebiyle sürüklenerek çamura saplandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen afat ekipleri araçları saplandıkları yerden çıkardı. Öte yandan şehir merkezinde de etkili olan yağmur ana caddelerde su birikintilerine sebep oldu.

Başkent'te selin sürüklediği iki araç toprak altında kaldı
Başkent'te selin sürüklediği iki araç toprak altında kaldı
Başkent'te selin sürüklediği iki araç toprak altında kaldı
Başkent'te selin sürüklediği iki araç toprak altında kaldı
YORUMLAR
500
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Başkent'te selin sürüklediği iki araç toprak altında kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başkent'te selin sürüklediği iki araç toprak altında kaldı - Son Dakika
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