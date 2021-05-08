Başkent'te sendikalardan ve STK'lardan İsrail'e tepki - Son Dakika

Başkent'te sendikalardan ve STK'lardan İsrail'e tepki

08.05.2021 15:39
Başkent'te sendikalardan ve STK'lardan İsrail'e tepki, System.String[]

İsrail polisinin Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'daki camaate saldırısı sebebiyle bir araya gelen Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve sendikalar İsral'in Müslümanlara uyguladığı zulmü kınadı.

İsrail polisinin Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'daki camaate saldırısı sebebiyle bir araya gelen Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve sendikalar İsral'in Müslümanlara uyguladığı zulmü kınadı.

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da cemaate saldırmasının ardından İsrail hükümetine karşı tepkiler çığ gibi büyüyor. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, zulme uğrayan Müslümanların her zaman yanlarında olduklarını belirterek mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

"Müslümanlara yapılan zulmün izahı mümkün değildir"

İsrail'in küstahlığının her geçen gün arttığını ifade eden Genel Başkan Yalçın, "Mescid-i Aksa'da, Kudüs'te cereyan eden meseleler hepimizi bugün burada toplanmaya mecbur bıraktı. Günlerden evlerine, yurtlarına, zorla mekanlarına el konulan Filistinli kardeşlerimizin acısı, feryadı onların bu stresi dünya gündeminde konuşulurken, Kudüs günü kapsamında Müslüman kardeşlerimizin Mescid-i Aksa'da bulunduğu bir saatte, Kadir Gecesi'nin arefesinde yapılan saldırının, Müslümanlara yapılan zulmün izahı mümkün değildir. İsrail'in küstahlığı her geçen gün artmakta, fiili durum oluşturarak her geçen yok etme projesi ilerlemektedir. Bunu durdurmak, bozmak Müslümanların, duyarlı insanların görevidir" dedi.

"Müslüman ülkelerin bu konuda hep birlikte hareket etmesi gerekmektedir"

İsrail'in terörist bir devlet olduğunu belirten Başkan Yıldız, "İsrail'i normal devlet olarak görmemek lazım. İsrail'in terörist olduğunu bilip, ona göre hareket etmek lazım. Müslüman ülkelerin bu konuda hep birlikte hareket etmesi gerekmektedir. Ortada normal bir oluşum yok, terörist bir devlet var. O terörist yapı okullarla çocuklarını ona göre yetiştiriyor. Ortada normal insan hakları uygulaması yok. Ortada bir zulüm ve terörist bir devlet oluşumu var. Tüm insanlara çağrımızdır. Tüm insanlara ulaşmamız ve olup bitenleri net olarak ifade etmemiz lazım. İsrali'in durdurulması konusunda Müslüman ülkelerin beraber bir iş birliği yapması lazım. Yoksa ortada bir terörist oluşum var ve bütün çocukları da buna göre yetiştiren, orada zulmü de meşru olarak bir anlayış var" şeklinde konuştu. - ANKARA

Başkent'te sendikalardan ve STK'lardan İsrail'e tepki
Başkent'te sendikalardan ve STK'lardan İsrail'e tepki
Başkent'te sendikalardan ve STK'lardan İsrail'e tepki
Başkent'te sendikalardan ve STK'lardan İsrail'e tepki
Başkent'te sendikalardan ve STK'lardan İsrail'e tepki

Sivil Toplum Kuruluşları, Doğu Kudüs, İsrail, Aksa, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkent'te sendikalardan ve STK'lardan İsrail'e tepki - Son Dakika


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