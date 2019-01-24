Başkent'te Seramik Sergisi

Seramik Sanatçı Zeynep Uysal Nurlu'nun ikinci kişisel sergisi açıldı.

Seramik Sanatçı Zeynep Uysal Nurlu'nun ikinci kişisel sergisi açıldı.



TESK Sanat Galerisi'ndeki sergide, Hacettepe Üniversitesi Seramik Bölümü mezunu Nurlu'nun elle şekillendirilen duvar panoları ve objelerden oluşan 35 eseri yer alıyor.



Sanatçının Atölye Zeyn'de 4 ay süren çalışmalarının yer aldığı sergi, 31 Ocak'a kadar gezilebilecek.



"Seramik, en köklü sanatlardan biri"



Zeynep Uysal Nurlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seramik sanatının temelinde çamur olduğunu ve seramikle ilgilenen kişilerin kötü enerjiden uzaklaştığını belirterek, özelikle çocukların ve gençlerin seramik sanatıyla ilgilenmesini istedi.



İkinci kişisel sergisini açmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Nurlu, hammaddesi toprak olan seramiğin en köklü sanatlardan biri olduğunu söyledi.



TESK Sanat Galerisi'ne ev sahipliğinden ötürü teşekkür eden Nurlu, sanatseverleri sergisini gezmeye davet etti.

Son Dakika » Kültür Sanat » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Hayatını Kaybeden Ayşen Gruda'nın Vasiyeti Ortaya Çıktı

Müjdat Gezen'in Adli Kontrol Kararı Kaldırıldı

Gül Sunal'dan Yürek Burkan Ayşen Gruda Paylaşım: Tek Ben Kaldım

Mahsun Kırmızıgül'ün Annesini Soyan 3 Türkmenin, 15'er Yıla Kadar Hapsi İstendi