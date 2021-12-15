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Başkent'te servis aracı tır ile çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika

Başkent'te servis aracı tır ile çarpıştı: 6 yaralı

15.12.2021 14:16
Başkent'te servis aracı tır ile çarpıştı: 6 yaralı

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir fabrikanın işçilerini taşıyan servis aracının tır ile çarpıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir fabrikanın işçilerini taşıyan servis aracının tır ile çarpıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre kaza, Organize Sanayii Babürşah Caddesi ile Kırgızistan Caddesi kavşağında meydana geldi. Bir fabrikanın çalışanlarını taşıyan Z.G. yönetimindeki 06 C 1763 plakalı servis aracı ile E.K. idaresindeki 35 KS 095 plakalı tır çarpıştı. Kazada yaralanan 6 kişi sağlık ekipleri tarafından ambulansla Sincan Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Başkent'te servis aracı tır ile çarpıştı: 6 yaralı

Kırgızistan, Sincan, Ankara, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başkent'te servis aracı tır ile çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkent'te servis aracı tır ile çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika
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