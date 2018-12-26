Son Dakika Haberleri: Başkent'te Servis Minibüsü Alev Alev Yandı

Başkent'te Servis Minibüsü Alev Alev Yandı

51 dakika önce

Başkent'te Servis Minibüsü Alev Alev YandıANKARA - Ankara Kuzey Çevre Yolunda bir servis minibüsü yandı.

Başkent'te Servis Minibüsü Alev Alev Yandı

ANKARA - Ankara Kuzey Çevre Yolunda bir servis minibüsü yandı.
Alınan bilgiye göre, Kuzey Çevre Yolu Eryaman yol ayrımında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı bir servis minibüsünde yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye araçları yangını söndürdü. Yangında yaralı olmadığı öğrenilirken araç kullanılamaz hale geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 06:29 Kaynak: İHA

Eryaman, Ankara, 3. Sayfa
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