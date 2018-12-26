Başkent'te Servis Minibüsü Alev Alev Yandı
51 dakika önce
Başkent'te Servis Minibüsü Alev Alev YandıANKARA - Ankara Kuzey Çevre Yolunda bir servis minibüsü yandı.
Başkent'te Servis Minibüsü Alev Alev Yandı
ANKARA - Ankara
Kuzey Çevre Yolunda bir servis minibüsü yandı.
Alınan bilgiye göre, Kuzey Çevre Yolu Eryaman
yol ayrımında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı bir servis minibüsünde yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye araçları yangını söndürdü. Yangında yaralı olmadığı öğrenilirken araç kullanılamaz hale geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 06:29 Kaynak: İHA
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