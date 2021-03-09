Başkent'te sevgi dolu kadınlar günü - Son Dakika

Altındağ'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü coşkulu ve anlamlı etkinliklerle kutlandı. Bir araya gelen Altındağlı kadınlar, günlerini doyasıya kutladılar.

Altındağ'ı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün coşkusu sardı. Kadınların coşkusuna ortak olan Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Başta şehitlerimiz ve gazilerimizin kıymetli anneleri olmak üzere tüm kadınların, tüm Altındağlı kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" dedi.

Başkan Balcı, ilk olarak Altındağ Belediyesi'nde çalışan kadın personele ve belediyeye gelen kadınlara 8 Mart sürprizi yaptı. Sabah saatlerinde belediyedeki kadın personelleri ziyaret eden Başkan Balcı, Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak personellere karanfil armağan etti. Başkan Balcı, belediyeye gelen kadınları da unutmadı. İşlerini gerçekleştirmek için belediyeye gelen kadınlara da karanfil armağan eden Başkan Balcı, buradaki talepleri de dinledi.

Altın eller standına ziyaret

Başkan Balcı daha sonra, Altındağlı kadınların emeklerini kazanca dönüştürdüğü Altın Eller Kadın Kooperatifi'nin, Altındağ Belediyesi önündeki standı ziyaret etti. Kadınların el emeği ürünleriyle yakından ilgilenen Başkan Balcı, hem hayırlı satışlar diledi, hem de kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Balcı daha sonra, Altındağlı kadınlara 8 Mart sürprizi yaptı. Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerini ziyaret eden Balcı, buradaki kadınlara da karanfil armağan etti. Altındağ'ın, kadınların desteği sayesinde değişmeye devam ettiğini söyleyen Başkan Balcı "Kadınlara yönelik projelerimize her zaman öncelik verdik. Bundan sonra da bu düşüncelerle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Altındağlı kadınlar da hemcinslerine sürpriz yaptı. Karapürçek-1 Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi üyeleri, mahallelerindeki kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Ev ev gezerek, kadınları ziyaret eden merkez üyeleri kadınlara çiçek hediye ederek, unutamayacakları bir kadınlar günü yaşattı. - ANKARA