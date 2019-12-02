Son Dakika Haberleri: Başkent'te sıcak çorba dağıtım noktası artıyor
Son Dakika Güncel Başkent'te sıcak çorba dağıtım noktası artıyor - Son Dakika

Başkent'te sıcak çorba dağıtım noktası artıyor

6 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediyesi, öğrenci dostu uygulamalarına hız kesmeden devam ediyor.

Başkent'te sıcak çorba dağıtım noktası artıyor, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediyesi, öğrenci dostu uygulamalarına hız kesmeden devam ediyor.


Büyükşehir Belediyesinin üniversitelerde öğrencilere yönelik başlatılan sıcak çorba dağıtımı yoğun ilgi görüyor. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Kampüsü, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü, Gazi Üniversitesi Beşevler Kampüsü ve ODTÜ'den sonra sıcak çorba Dağıtım noktalarına bir yenisi daha eklendi. Büyükşehir Belediyesi, 4 noktanın dışında Ostim Metro İstasyonu çıkışında da çorba dağıtımına başladı.


Sıcak çorba dağıtım noktaları artıyor


Öğrencilerden gelen yoğun talep üzerine Büyükşehir Belediyesi, sabah erken saatlerde lise ve üniversite öğrencilerinin yoğun olarak kullandığı Ostim Metro İstasyonu'nda da sıcak çorba ve ekmek dağıtımı için düğmeye bastı.


Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Necip Özkan, çorba dağıtım noktalarının yoğun ilgi gördüğünü belirterek, şu bilgileri verdi:


"Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak ODTÜ, Hacettepe Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi yerleşkelerinde başladığımız çorba dağıtımına 5. nokta olarak Ostim'i ekledik. İvedik ve Siteler'de de çıraklıkta okuyan öğrencilerimiz ve çıraklarımız için de çorba dağıtımına başlayacağız. İnşallah bu uygulamamız artarak devam edecek."


Soğuk havada sıcak çorba


Soğuk havalarda sıcak çorba dağıtımı nedeniyle Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden öğrenci İbrahim Yalçın Acar, "Çok güzel bir uygulama. Büyükşehir Belediyesi'nin çorba dağıtım aracını görünce çok sevindim, şu soğuk günlerde sabahları çorba içebileceğiz. Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederim" derken, Oğuzhan Tufan adlı bir başka öğrenci de, "Güzel hoş bir sürpriz oldu bizim için. Sabah erken saatlerde çorbayı görünce hem çok şaşırdım hem de sevindim. Kış için çok güzel bir uygulama olmuş" dedi. - ANKARA

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 06:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İBB'nin Basın Koordinatörü Süleyman Sarılar oldu
Selahattin Demirtaş'ın kardeşi: Hayati tehlike doğuracak bir durum tespit edilmedi Adalet Bakanlığı'nın yaptığı arabuluculuk sınavına 200 milletvekilinin de girdiği ortaya çıktı Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'de devam eden operasyonlarda 2 askerin şehit olduğunu açıkladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 00:39:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkent'te sıcak çorba dağıtım noktası artıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]