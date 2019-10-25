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Başkent'te sıcak dakikalar

1 saat önce

Başkent'te sıcak dakikalarANKARA - Ankara 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanında bankın üzerinde unutulan çanta, polisi alarma geçirdi.

Başkent'te sıcak dakikalar

ANKARA - Ankara 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanında bankın üzerinde unutulan çanta, polisi alarma geçirdi.

15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanında bulunan Güvenpark içerisinde bulunan bankların üzerinde unutulan çanta, polisi alarma geçirdi. Çantadan şüphelenen vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri hızla olay yerine geldi. Bomba uzmanı ekibin olay yerinde yaptığı kontrollerin ardından çevre güvenliği alındı. Güvenlik önlemlerinin alındığı sırada orada bulunan vatandaşlar korku dolu gözlerle paketin olduğu kısmı izledi. Bomba olma ihtimaline karşı çantaya tedbirli yaklaşan uzman, çantaya ip bağladıktan sonra çantayı yere doğru çekti. Çanta'ya tekrar yaklaşıp içerisini kontrol eden bomba uzmanı, şüpheli paketin bir kadın çantası olduğunu gördü. Çanta içerisinden; makyaj malzemeleri, cüzdan ve bir miktar bozuk para çıktı. Çantanın boş çıkmasının ardından güvenlik önlemleri normale döndürüldü.

Başkent'te sıcak dakikalar

Kızılay, Ankara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 05:54 Kaynak: İHA
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