Son Dakika Haberleri: Başkent'te Sigara İzmariti Kamyoneti Tutuşturdu

Başkent'te Sigara İzmariti Kamyoneti Tutuşturdu

8 dakika önce

Ankara'da eşya yükleyen işçilerin attığı sigara kamyonetin kasasındaki eşyaları tutuşturdu.

Başkent'te Sigara İzmariti Kamyoneti Tutuşturdu, System.String[]
Ankara'da eşya yükleyen işçilerin attığı sigara kamyonetin kasasındaki eşyaları tutuşturdu.

Olay, saat 22.30 sularında Ankara'nın Mamak ilçesi Gülseren Mahallesi Plevne Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.S.'nin sahibi olduğu 06 ZKY 54 plakalı kamyonet, içerisine eşya yüklendiği sırada alev aldı. Eşya yükleyen işçilerden birinin attığı sigaranın kamyonetteki süngerleri tutuşturması sonucu alev alan eşyalar yanmaya başladı. Kamyonetin sahibi A.S.'nin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri, yangını kısa sürede söndürürken polis ekipleri caddede güvenlik tedbiri aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, kamyonetin kasasındaki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Alevler çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına da yansıdı. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 12:57 Kaynak: İHA

İşçi, Ankara, 3. Sayfa
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