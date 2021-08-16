Başkent'te sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik operasyon: 18 gözaltı - Son Dakika

Başkent'te sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik operasyon: 18 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin 09 - 15 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirdikleri operasyonda 18 şahıs gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, gerçekleşen operasyonlarda; 1 milyon 478 bin 200 adet boş makaron, 74 bin 150 adet dolu makaron, 3 bin 675 kilogram tütün, 747 adet muhtelif eşya, 647 adet cinsel uyarıcı ürün, 154 paket kaçak sigara, 69 adet cep telefonu, 46 litre sahte alkollü içki, 1 adet sigara sarma makinesi, 1 adet kompresör ele geçirildiği bildirildi. - ANKARA

Son Dakika

26 yeni fabrika ve altyapının açılışını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan: İhracatta ilk defa 200 milyar doları aştık

Demet Akalın, kız arkadaşıyla fotoğraf paylaştığı için linç edilen Ebrar Karakurt'a destek verdi

Taliban'dan kaçan Afganistan Cumhurbaşkanı ile ilgili şaşırtan iddia: Paraları helikoptere sığmadı

ASELSAN Konya, bin 200 kişiye ekmek kapısı olacak

Ebrar Karakurt'a takım arkadaşlarından destek! Yapılan saldırılar sonrası 'Ben böyleyim' şarkısıyla gönderme yaptı

Pandemi sayesinde hayatı değişti! Keban Baraj Gölü'nde kerevit avlayan genç aylık 100 bin TL kazanıyor

Afganistan'da uçağın iniş takımlarına tutunan 2 kişi feci şekilde can verdi

Steam'deki büyük güvenlik açığı kullanıcıları az daha zengin ediyordu