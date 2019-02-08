Son Dakika Haberleri: Başkent'te Sıkışmalı Trafik Kazası: 2 Yaralı

Başkent'te Sıkışmalı Trafik Kazası: 2 Yaralı

1 saat önce

(İHA) Ankara Altındağ İlçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Başkent'te Sıkışmalı Trafik Kazası: 2 Yaralı, System.String[]
ANKARA-(İHA) Ankara Altındağ İlçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Araç içerisine sıkışan bir kişi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Edinilen bilgilere göre, kaza gece saat 02.00 sularında Altındağ İlçesi Feridun Çelik Mahallesi Orhan Kemal Caddesi Akbaba AVM önünde gerçekleşti. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 GB 8795 plakalı otomobil, Orhan Kemal Caddesi üzerinden merkez istikametinde ilerlerken bilinmeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda önce 06 C 4612 plakalı park halindeki servis aracına daha sonra ise savrularak otobüs durağına vurarak durabildi. Çarpışmanın etkisiyle ağır hasar alan araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen itfaiye erleri 06 GB 8795 plakalı otomobil içerisine sıkışan sürücüyü çıkardı. Yaralılar, ambulans ile Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği caddeyi tedbir amaçlı bir süre tek taraflı trafiğe kapattı.

Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 05:28 Kaynak: İHA

İtfaiye, Altındağ, Ankara, 3. Sayfa
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