Son Dakika Haberleri: Başkent'te Silahla Yaralama

Başkent'te Silahla Yaralama

1 saat önce

Başkentte yaşanan silahlı kavgada iki kişi yaralandı.

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Başkentte yaşanan silahlı kavgada iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Çankaya Ceyhun Atuf Kansu Caddesi üzerinde A.E. ile T.Z. ve E.H. arasında alacak verecek konusunda tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.E. tabancayla T.Z. ve E.H'ye ateş etmeye başladı. T.Z. ve E.H. vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yaralılara müdahale edildi.

A.E, polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 03:14 Kaynak: AA

Ceyhun, Çankaya, Güncel
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