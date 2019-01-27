Son Dakika Haberleri: Başkent'te Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Başkent'te Silahlı Kavga: 1 Yaralı

1 saat önce

Başkent'te meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Başkent'te Silahlı Kavga: 1 Yaralı, System.String[]
Başkent'te meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Çankaya ilçesi Naci Çakır Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mert M. ile Murat B., 760. Sokak üzerinde bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Sözlü olarak başlayan tartışma, bir anda silahlı kavgaya döndü. Yanında getirdiği pompalı silahı ateşleyen Mert M., Murat B.'yi bacağından yaralamasının ardından olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan vatandaşlar, caddeye baktıklarında yerde yaralı yatan bir kişinin olduğunu gördü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, polis, olayın ardından kaçan Mert M.'nin yakalanması için çalışma başlattı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 02:41 Kaynak: İHA

Polis, Çankaya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Büyükçekmece'de Bir Binada Korkunç Patlama: Yaralılar Var Otobüsü Tekmeleyip Kaçan Saldırgan, Sinirini Alamayıp Geri Dönünce Yakalandı

11 Yaşındaki Çocuğa Cinsel İstismar Girişiminde Bulunan Sapık, Öfkeli Kalabalık Tarafından Linç Edildi Ortağı Olan Kayınbiraderini Defalarca Bıçaklayan Saldırgan, Kendini Görüntüleyen Gazetecilere "Öldü mü?" Diye Sordu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.1.2019 04:04:31. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkent'te Silahlı Kavga: 1 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]