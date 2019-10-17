Son Dakika Haberleri: Başkent'te silahlı kavga: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Başkent'te silahlı kavga: 1 yaralı

Başkent'te silahlı kavga: 1 yaralı

1 saat önce

Başkent'te bir işyerinde meydana gelen kavgada 1 kişi silahla vurularak yaralandı.

Başkent'te silahlı kavga: 1 yaralı, System.String[]

Başkent'te bir işyerinde meydana gelen kavgada 1 kişi silahla vurularak yaralandı.


Olay, Kızılay Konur Sokak'ta bulunan bir eğlence mekanında yaşandı. İddialara göre, eğlence mekanına gelen ve alacak verecek meselesi olduğu söylenen bir kişi yanında getirdiği silahı ateşleyerek işletme sahibi G. M.'yi sağ bacak ve sol kolundan yaraladı. Hastaneye kaldırılan Mekan sahibinin hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.


Yaşanan olayın ardından emniyet güçleri güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri mekanda delil topladı. - ANKARA

Kızılay, Konur, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 04:30 Kaynak: İHA
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