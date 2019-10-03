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Başkent'te silahlı kavga

10 dakika önce

Başkent'te silahlı kavgaANKARA - Başkent'te alacak verecek tartışması yüzünden çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı.

Başkent'te silahlı kavga

ANKARA - Başkent'te alacak verecek tartışması yüzünden çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ankara'nın Keçiören ilçesi Aşık Paşa caddesinde A.Ç 06 BNS 876 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken, eski ortağı T.Ö tarafından 06 AGS 916 plakalı otomobiliyle önü kesildi. İkilinin arasında alacak verecek yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sırasında T.Ö. silahıyla A.Ç.'ye 2 el ateş etti. T.Ö 'nün silahından çıkan kurşun, A.Ç. bacağına isabet ederken diğer kurşun ise aracın kapısına isabet etti. Olayın ardından T.Ö. aracına binerek olay yerinden kaçtı. Etraftaki esnafların silah seslerini duyunca polis ekiplerine ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri A.Ç.'yi Dış Kapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri kaçan T.Ö'yü kıskıvrak yakaladı. Polis kontrolünde yol tek taraflı geçişler sağlandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Başkent'te silahlı kavga

Ankara, Polis, kavga, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 10:31 Kaynak: İHA
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