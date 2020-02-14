Başkent'te silahlı saldırgan taksi durağını bastı: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Başkent'te silahlı saldırgan taksi durağını bastı: 1 yaralı - Son Dakika

Başkent'te silahlı saldırgan taksi durağını bastı: 1 yaralı

41 dakika önce

Ankara'nın Keçiören ilçesinde taksi durağına girerek elindeki silahla duvara ateş eden kişi, silahı almaya çalışan taksiciyi de bacağından yaraladı.

Başkent'te silahlı saldırgan taksi durağını bastı: 1 yaralı, System.String[]

Ankara'nın Keçiören ilçesinde taksi durağına girerek elindeki silahla duvara ateş eden kişi, silahı almaya çalışan taksiciyi de bacağından yaraladı.


Olay, önceki gece Ankara'nın Keçiören ilçesi Yayla Mahallesi'nde bir taksi durağında meydana geldi. Gece geç saatlerde taksi durağına arkasında sakladığı silah ile gelen Ulaş A. (20), duvara bir el ateş etti. O sırada durakta bulunan taksi şoförü Berkay Gedikoğlu, Ulaş A.'yı engellemeye çalışırken çıkan arbedede silahın tekrar ateş almasıyla bacağından yaralandı. İhbar üzerine olay çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yaralı taksi şoförü Gedikoğlu, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye sevk edildi. Olayın ardından taksi durağından çıkarak uzaklaşan silahlı saldırgan ise kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındı.


Silahlı saldırının meydana geldiği taksi durağında bulunan güvenlik kamerası yaşanan olayı saniye saniye kaydetti. Görüntülerde, silahlı saldırgan soğukkanlılıkla arkasına sakladığı silahla içeriye giriyor, duvara ateş ettikten sonra yaşanan arbedede taksi şoförü yaralanıyor. - ANKARA

Keçiören, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 12:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Şoför Nebahat'ı örnek aldı, taksi şoförü oldu
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Melih Gökçek döneminde alınan 3 cipi sattı Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov: Suriye ordusu kendi topraklarının her bir karışını geri alma kararı verdi 9 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen şüpheli linç edilmek istendi

Son Dakika Haberleri
00:04 Kim Kardashian, derin bacak dekolteli elbisesiyle göz kamaştırdı
23:41 Şansın Tüzün'den Sıkı Sıkı Bağla
22:46 Zeynep Alkan'ın son paylaşımı takipçilerinin beğenisini kazandı
21:54 Tarkan'ın Bayrampaşa'daki arazisiyle ilgili 7'nci kez İBB Meclisi'ne gelen imar dosyası reddedildi
21:52 "Kalçalarını görelim" kavgası sona erdi! Danla Bilic ve Aşkım Kapışmak barıştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 01:39:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkent'te silahlı saldırgan taksi durağını bastı: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]