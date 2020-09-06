Başkent'te silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika

Başkent'te silahlı saldırı: 1 yaralı

Başkent'te silahlı saldırı: 1 yaralı Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir kişi, kimliği belirsiz bir şahsın sokak ortasında silahlı saldırısı sonucu yaralandı.

Başkent'te silahlı saldırı: 1 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir kişi, kimliği belirsiz bir şahsın sokak ortasında silahlı saldırısı sonucu yaralandı.

Olay saat 22.30 sularında Ankara'nın Çankaya İlçesi Karanfil sokakta meydana geldi. Mehmet Hançer ve arkadaşı Karanfil Sokak üzerinde yürürken, henüz kimliği belirlenemeyen kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucunda Mehmet Hançer ayağından yaralanırken, yanındaki arkadaşı ise yara almadan kurtuldu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, 112 Acil Servis ekipleri Mehmet Hançere yaptığı ilk müdahalenin ardından çevredeki hastaneye sevk etti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Başkent'te silahlı saldırı: 1 yaralı

Çankaya, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 00:06 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başkent'te silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika

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