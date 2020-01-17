Başkent'te sis - Son Dakika

Başkent'te sis
6 saat önce
Anıt kabirden görüntüler Sisin etkili olduğu yerlerden görüntüler Trafikten görüntüler Ulus Atatürk heykelinden görüntüler ANKARA - Başkent Ankara'da gece boyunca buzlanma ve sis etkili oldu.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 05:18 Kaynak: AA
Anıt kabirden görüntüler
Sisin etkili olduğu yerlerden görüntüler
Trafikten görüntüler
Ulus Atatürk heykelinden görüntüler ANKARA - Başkent Ankara'da gece boyunca buzlanma ve sis etkili oldu.
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