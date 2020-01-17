Başkent'te sis - Son Dakika
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Başkent'te sis

6 saat önce

Anıt kabirden görüntüler Sisin etkili olduğu yerlerden görüntüler Trafikten görüntüler Ulus Atatürk heykelinden görüntüler ANKARA - Başkent Ankara'da gece boyunca buzlanma ve sis etkili oldu.

Anıt kabirden görüntüler

Sisin etkili olduğu yerlerden görüntüler

Trafikten görüntüler

Ulus Atatürk heykelinden görüntüler ANKARA - Başkent Ankara'da gece boyunca buzlanma ve sis etkili oldu.

Başkent'te sis

Mustafa Kemal Atatürk, Ankara, Ulus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 05:18 Kaynak: AA
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