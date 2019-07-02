Başkent'te Sivas katliamında hayatını kaybedenler anıldı
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Başkent'te Sivas katliamında hayatını kaybedenler anıldı ANKARA - Ankara'da Sivas katliamında hayatını kaybedenleri anmak için Atatürk Kültür Merkezi'nin önünde toplanan bir çok sivil toplum örgütleri ve sendika üyelerinin katıldığı anma yürüyüşü düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 09:09 Kaynak: İHA
Başkent'te Sivas
katliamında hayatını kaybedenler anıldı
ANKARA - Ankara
'da Sivas katliamında hayatını kaybedenleri anmak için Atatürk Kültür Merkezi'nin önünde toplanan bir çok sivil toplum örgütleri ve sendika üyelerinin katıldığı anma yürüyüşü düzenlendi.
Sivas'ta 1993 yılında Madımak Oteli'nin ateşe verilmesi sonucu ölen 35 kişi için anma yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüş Atatürk Kültür Merkezi'nin önünden başlayıp, Tandoğan Meydan'da son buldu. Yürüyüşe CHP milletvekilleri, HDP parti üyeleri, bir çok sivil toplum örgütleri ve sendikalar katıldı. Yürüyüşte hayatını kaybedenlerin fotoğrafları taşındı ve isimleri okundu. Polis
yoğun güvenlik önlemleri aldı.
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