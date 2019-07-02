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Başkent'te Sivas katliamında hayatını kaybedenler anıldı

52 dakika önce

Başkent'te Sivas katliamında hayatını kaybedenler anıldı ANKARA - Ankara'da Sivas katliamında hayatını kaybedenleri anmak için Atatürk Kültür Merkezi'nin önünde toplanan bir çok sivil toplum örgütleri ve sendika üyelerinin katıldığı anma yürüyüşü düzenlendi.

Başkent'te Sivas katliamında hayatını kaybedenler anıldı

ANKARA - Ankara'da Sivas katliamında hayatını kaybedenleri anmak için Atatürk Kültür Merkezi'nin önünde toplanan bir çok sivil toplum örgütleri ve sendika üyelerinin katıldığı anma yürüyüşü düzenlendi.
Sivas'ta 1993 yılında Madımak Oteli'nin ateşe verilmesi sonucu ölen 35 kişi için anma yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüş Atatürk Kültür Merkezi'nin önünden başlayıp, Tandoğan Meydan'da son buldu. Yürüyüşe CHP milletvekilleri, HDP parti üyeleri, bir çok sivil toplum örgütleri ve sendikalar katıldı. Yürüyüşte hayatını kaybedenlerin fotoğrafları taşındı ve isimleri okundu. Polis yoğun güvenlik önlemleri aldı.
Başkent'te Sivas katliamında hayatını kaybedenler anıldı
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 09:09 Kaynak: İHA
AKM, Genel
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