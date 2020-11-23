Başkent'te sokağa çıkma kısıtlaması sonrası vatandaşlar kendini dışarı attı - Son Dakika

Ankara'da dün akşam 20.00'de başlayan ve sabah saat 10.00 itibarıyla son bulan sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında vatandaşlar kendini dışarıya attı.

Başkent Ankara'da korona virüsle mücadele kapsamında dün akşam saat 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının sabahında kentin insan yoğunluğunun en fazla olduğu noktalardan Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı nispeten sakindi. Ülke genelinde başlatılan sokağa çıkma kısıtlaması Cumartesi akşamı saat 20.00'de başladı ve bugün saat 10.002da son buldu. Vatandaşlar yasağın son bulması ile park ve bahçelere gitmek üzere evlerinden çıktı.

"Evden koşarak çıktım"

Sokağa çıkma kısıtlamasının son bulmasıyla kendini koşarak evden dışarı attığını söyleyen koşucu Zafer Ayyıldız, "İlk yasak kalktı. Saat 10'u çeyrek geçe evden çıktım. İncesu'dan, Anıttepe koşu parkuruna gidiyorum. Orada 21 kilometre koşacağım, zaten şimdi başladım. Avrasya Maratonu'nda da koştum 42 kilometre. Her gün koşuyorum. Yasak kararı çok güzel bir şey. Herkesin uyması gerekiyor. Daha önceden de uyulmuş olsa daha güzel olurdu ama insanlarımız duyarsız. Biz koşuyoruz ama koşarken yarışlarda mecburen çıkarıyoruz maskemizi. Ama genelde uyuyorum maske yasağına. Koşum bittikten sonra güzel bir duşumu alacağım ve kahvaltımı yapacağım. Daha sonra akşam sekize kadar tekrar koşabilirsem koşacağım. Koşamazsam uyacağım yasağa" ifadelerini kullandı.

Bugün saat 10.00 itibarıyla son bulan sokağa çıkma kısıtlaması, akşam 20.00'de yeniden başlayacak ve Pazartesi sabahı 05.00 itibarıyla son bulacak. - ANKARA