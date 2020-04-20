Başkent'te sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan kişiler kavga etti - Son Dakika

Başkent'te sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan kişiler kavga etti

ANKARA - Ankara'nın Keçiören İlçesinde dün sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen bir grup gündüz vakti kavga etti.

Ankara'nın Keçiören İlçesinde dün sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü kavga etti. Görüntüler de 3 kişilik bir grup genç, kimliği henüz belirlenemeyen bir vatandaşa defalarca vurarak tehdit etti. Kavgayı gören vatandaşlar tarafları sakinleştirmek için araya girdi. Araya giren çevredeki vatandaşlar kavga eden tarafları sakinleştirirken 3 kişilik grup ise tehditlerine devam ederek olay yerinden ayrıldı.