Son Dakika Haberleri: Başkent'te sokak köpeklerini zehirleyerek telef ettiler
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Başkent'te sokak köpeklerini zehirleyerek telef ettiler

1 saat önce

Başkent'te sokak köpeklerini zehirleyerek telef ettilerANKARA - Ankara'nın Polatlı ilçesinde 9 tane sokak köpeğini zehirlendiği ortaya çıktı.

Başkent'te sokak köpeklerini zehirleyerek telef ettiler
ANKARA - Ankara'nın Polatlı ilçesinde 9 tane sokak köpeğini zehirlendiği ortaya çıktı.
Alınan bilgiye göre, Ankara'nın Polatlı ilçesinde 9 tane köpeğin zehirlendiği ortaya çıktı. Polatlı'nın kırsal mahallesi olan Şeyhali mahallesinde geçtiğimiz günlerde 9 köpeğin zehirlenerek öldüğü belirlendi. Köpeklerin sahibi koyunları olan ve aynı köyde yaşayan Seyit Ali Boduroğulları'ya olduğu belirlendi. Köpekleri son ana kadar kurtarmaya çalıştığı kameralara yansırken köpeklerin kimler tarafından zehirlendiği henüz belirlenemedi. Polatlı İlçe Jandarma Komutanlığı geniş çaplı soruşturma başlattı.
Başkent'te sokak köpeklerini zehirleyerek telef ettiler
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 08:44 Kaynak: İHA
Polatlı, Ankara, 3. Sayfa
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