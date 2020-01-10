Başkent'te sokak ortasında cinayet - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Başkent'te sokak ortasında cinayet - Son Dakika

Başkent'te sokak ortasında cinayet

46 dakika önce

Ankara'nın Mamak ilçesinde seyir halindeki otomobile başka bir araçtan ateş açılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Başkent'te sokak ortasında cinayet, System.String[]

Ankara'nın Mamak ilçesinde seyir halindeki otomobile başka bir araçtan ateş açılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.


Olay, saat 22.30 sıralarında Ankara'nın Mamak ilçesi Yeşilbayır Mahallesi Sağduyu Caddesi'nde meydana geldi.


Edinilen bilgilere göre, Harun Kuyucu'nun yönetimindeki 06 RK 490 plakalı otomobile seyir halindeyken henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 06 BCT 672 plakalı hafif ticari araçtan ateş açıldı. Ateş edilen araç olay yerinden kaçarken Harun Kuyucu, vücuduna boynuna isabet eden kurşun ile ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede açılan ateş sonucu ağır yaralanan Harun Kuyucu'nun otomobilinin içerisinde hayatını kaybettiğini belirledi.


Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için yakalanması için başlattığı çalışma sonucunda 1 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.


Öte yandan olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Harun Kuyucu'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ANKARA

Ankara, Mamak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 12:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ümraniye'de saldırgan şahıs, tartıştığı kişiye defalarca kurşun yağdırdı
Bilecik'te bir özel anaokulunda çekilen fotoğraflar, kenti ayağa kaldırdı 2020 Hac kura sonuçları e-Devlet üzerinden açıklandı Otomobilin çarptığı kadın kısa süreli hafıza kaybı yaşadı! Sorduğu sorular şaşırttı

Son Dakika Haberleri
00:56 İran Boeing şirketini uçak kazasını araştırma komisyonuna davet etti - Son Dakika Haber
00:18 9 Ocak 2020 Haberleri - Son Dakika Haber
00:18 Başkent'te sokak ortasında cinayet - Son Dakika Haber
00:14 Samsun'da uyuşturucudan 4 kişi serbest - Son Dakika Haber
00:14 Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı - Son Dakika Haber
23:26 İran'da düşen uçakla ilgili peş peşe son dakika açıklamaları: Füzeyle düşürüldü - Son Dakika Haber
22:12 Akıl almaz intihar! Paylaşımına yeterince beğeni gelmeyince, canına kıydı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2020 01:04:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkent'te sokak ortasında cinayet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]