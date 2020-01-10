Başkent'te sokak ortasında cinayet - Son Dakika

Ankara'nın Mamak ilçesinde seyir halindeki otomobile başka bir araçtan ateş açılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.



Olay, saat 22.30 sıralarında Ankara'nın Mamak ilçesi Yeşilbayır Mahallesi Sağduyu Caddesi'nde meydana geldi.



Edinilen bilgilere göre, Harun Kuyucu'nun yönetimindeki 06 RK 490 plakalı otomobile seyir halindeyken henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 06 BCT 672 plakalı hafif ticari araçtan ateş açıldı. Ateş edilen araç olay yerinden kaçarken Harun Kuyucu, vücuduna boynuna isabet eden kurşun ile ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede açılan ateş sonucu ağır yaralanan Harun Kuyucu'nun otomobilinin içerisinde hayatını kaybettiğini belirledi.



Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için yakalanması için başlattığı çalışma sonucunda 1 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.



Öte yandan olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Harun Kuyucu'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ANKARA