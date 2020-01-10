Başkent'te sokak ortasında cinayet - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkent'te sokak ortasında cinayet - Son Dakika

Başkent'te sokak ortasında cinayet

6 saat önce

Ankara'nın Mamak ilçesinde seyir halindeki otomobile başka bir araçtan ateş açılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Başkent'te sokak ortasında cinayet, System.String[]

Ankara'nın Mamak ilçesinde seyir halindeki otomobile başka bir araçtan ateş açılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, saat 22.30 sıralarında Ankara'nın Mamak ilçesi Yeşilbayır Mahallesi Sağduyu Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Harun Kuyucu'nun yönetimindeki 06 RK 490 plakalı otomobile seyir halindeyken henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 06 BCT 672 plakalı hafif ticari araçtan ateş açıldı. Ateş edilen araç olay yerinden kaçarken Harun Kuyucu, vücuduna boynuna isabet eden kurşun ile ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede açılan ateş sonucu ağır yaralanan Harun Kuyucu'nun otomobilinin içerisinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için yakalanması için başlattığı çalışma sonucunda 1 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Öte yandan olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Harun Kuyucu'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

(İHA)

Ankara, Mamak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 08:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

2020 Hac kura sonuçları e-Devlet üzerinden açıklandı
Tekerlekli sandalyesiyle alınmadığı halk otobüsünün önünü kesti Valilik, Ankara'da ekmeğe yapılan zammı iptal etti Duruşmaya katılmayan Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuna ilişkin avukatından açıklama yapıldı

Son Dakika Haberleri
15:33 Bakan Kurum: "Arnavutluk'ta deprem konutlarının inşasına ocak sonu başlanacak" - Son Dakika
15:32 Patlayıcı imhasında evleri zarar gören mahalleli polis araçlarını yaktı - Son Dakika
15:32 Köpeklerden kaçan iki kişinin iş yerine sığındığı anlar güvenlik kamerasında - Son Dakika
15:32 Medipol Başakşehirli futbolcular Robinho ve Azubuike'den "Çiçek Abbas" atışması - Son Dakika
15:31 EÜ'de "Tarım Eğitiminin 174. Yılı" kutlandı - Son Dakika
15:25 Duruşmaya katılmayan Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuna ilişkin avukatından açıklama yapıldı - Son Dakika
13:58 Gitmemek için babasını bıçakladığı yetiştirme yurduna teslim edildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2020 15:33:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkent'te sokak ortasında cinayet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]