Başkentte sokak ortasında silahlı saldırı kamerada

ANKARA - Başkentte aralarında husumet olduğu öğrenilen iki kişi arasında çıkan tartışmada bir kişi pompalı tüfekten çıkan saçma sonucu ayağından yaralandı.

Olay, Ankara'nın Polatlı ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; aralarında husumet bulunduğu öğrenilen C.G. ve S.M. buluşarak konuşmaya başladı. C.G.'nin önceden gelip pompalı tüfeği park halindeki otomobilin altına koyduğu ve tartışmanın büyümesi üzerine otomobil altından çıkardığı silah ile S.M.'ye sıktığı görüntüler bir iş yerinin güvenlik kamerasına an be an yansıdı.

Yaşanan olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, C.G.'nin olay sonrasında kaçtığı belirtildi. Ayağından vurulan S.M. ise Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.