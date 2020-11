Başkent'te sonbahar - Son Dakika

Ankara'da her mevsim başka bir renge bürünen Altındağ, sonbaharda da ayrı güzellikler sunuyor.

Sonbaharın renklerine bürünen parklar ve yeşil alanlar görenleri kendine hayran bırakırken, adeta bir kartpostal görünümü sergiledi. Dökülen sonbahar yaprakları Altındağ'ın parklarını, yollarını, sokaklarını büyülü bir atmosfere büründürdü. Yazın yeşile, kışın beyaza, bahar aylarında ise yeşilin, sarının ve kızılın bin bir tonuna bürünen Altındağ, sonbaharın keyfini çıkarmak ve güzel manzara eşliğinde yürüyüş yapmak isteyenlere benzersiz bir keyif sunuyor. Dört mevsim ayrı güzellikte olan Altındağ, keyifli bir gün geçirmek isteyenleri bekliyor.

Altındağ'da sonbaharın çok güzel yaşandığını ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Yeşilin ve sarının her tonunu bulmak mümkün Altındağ'da. İlçemiz her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünüyor, ortaya her biri tablo gibi olan fotoğraflar çıkıyor" dedi. - ANKARA