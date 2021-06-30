ABB, sosyal yardım başvurusunda bulunmak isteyenler için 18 merkez daha açtı - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelerin taleplerine cevap vermek için 18 yeni sosyal yardım başvuru merkezinin hizmet vermeye başladığını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelerin yaşadıkları ilçelerde sosyal yardım başvuru merkezlerine daha kolay ulaşım sağlamaları amacıyla 18 yeni merkez açtı.

Yardımlardan faydalanmak isteyen aileler, "sosyalhizmetler.ankara.bel.tr" internet adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları, ad, soyad ve cep telefonu bilgilerini yazarak online başvuru yapabilecek. Yeni açılan 18 sosyal yardım başvuru merkeziyle 37 noktada talepte bulunabilecek.

Vatandaşlar hafta içi mesai saatlerinde hizmet veren bu merkezlere, ekmek, kömür, Başkent Kart ve diğer her türlü ihtiyaçları için başvuru yapabilecek.

Kent genelinde 203 bin kişiye sosyal yardım desteğinde bulunan Büyükşehir Belediyesinin başvuru merkezleri şöyle:

"Ahmetler Çocuk Kulübü (Çankaya), Batıkent Gençlik Merkezi (Yenimahalle), Elvankent Aile Yaşam Merkezi (Etimesgut), Aktepe Çocuk Kulübü (Keçiören), Yenimahalle Gençlik Merkezi (Yenimahalle), Çubuk Kadınlar Lokali (Çubuk), Demetevler Kadın Lokali (Yenimahalle), Dikmen Kadınlar Lokali (Dikmen), Gölbaşı Kadınlar Lokali (Gölbaşı), Hasanoğlan Kadınlar Lokali (Elmadağ), Şafaktepe Kadınlar Lokali (Mamak), Şentepe Kadınlar Lokali (Yenimahalle), Sokakta Çalışanlar Merkezi, Şereflikoçhisar AYKOME, Çamlıdere AYKOME, Nallıhan AYKOME, Haymana (Fen İşleri), Beypazarı, Etlik Osmanlı İş Merkezi, Akyurt Aile Yaşam Merkezi, Altındağ Aile Yaşam Merkezi, Araplar Aile Yaşam Merkezi, Bala Gençlik Merkezi, Elmadağ Gençlik Merkezi, Kahramankazan Aile Yaşam Merkezi, Kızılcahamam Gençlik Merkezi, Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi, Mamak Gençlik Merkezi, Ortapınar Yenikent Gençlik Merkezi, Yahyalar Aile Yaşam Merkezi, Ayaş Aile Yaşam Merkezi, Kalecik Kadınlar Lokali, Çubuk Aile Yaşam Merkezi, Sincan Aile Yaşam Merkezi, Polatlı Aile Yaşam Merkezi, Sincan Fatih Bürosu ve Siteler İtfaiye Amirliği."