Son dakika haberi: Selde 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberi: Selde 1 kişi hayatını kaybetti

30.06.2022 20:17

Son dakika gelişmesine göre Ankara'da akşam saatlerinde başlayan yağış sonrası oluşan selde 1 kişi hayatını kaybetti.

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan yağış sonrası oluşan selde 1 kişi hayatını kaybetti.

Sağanağın etkisi altındaki Ankara'nın Keçiören ilçesi İncirli Mahallesi'nde binanın bodrum katında 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Akşam saatlerinde yağmurun etkisi altına aldığı Keçiören ilçesinde su baskınları meydana geldi. Ani su baskının bir binanın bodrum katına dolması sonucu Busenur Doğanay (21) hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerinin uzun çalışması sonrası Doğanay'ın cansız bedeni çıkarılarak Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

(Ahmet Furkan Gülap - Mithat Tibre - Oğuzhan Halil Özbek - Mert Cerrahoğlu - İHA)

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Selde 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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