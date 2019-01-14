Başkent'te Su Fiyatında İndirim
1 saat önce
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, 21 Ocak'tan itibaren tüm konut ve iş yeri abonelerinin su ücretlerinde yüzde 30 indirime gidilmesi kararını aldı.
Ankara
Büyükşehir Belediye Meclisi, 21 Ocak'tan itibaren tüm konut ve iş yeri abonelerinin su ücretlerinde yüzde 30 indirime gidilmesi kararını aldı. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, 21 Ocak'tan itibaren tüm konut ve iş yeri abonelerinin su ücretlerinde yüzde 30 indirime gidilmesi kararını aldı. Tüm konut ve iş yeri su abonelerinin faturalarında yüzde 30'luk indirim sağlayacak teklif, oy çokluğuyla kabul edildi. Yeni tarife 21 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek. Kararın gerekçesi olarak "Gerede
suyunun yakın zamanda Ankara'da musluklardan akacak olması" ve " Kesikköprü
'den su alınmayacağı için enerji maliyetinin düşecek olması" gösterildi. Toplantıda, son dönemlerde artan yağışlarla barajlardaki su rezervlerinin de yükseldiği belirtildi.
(Musa Erdoğan/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:11 Kaynak: İHA
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