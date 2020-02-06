Başkent'te suç çetesi yakalandı - Son Dakika
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Başkent'te suç çetesi yakalandı

6 saat önce

Ankara'nın Akyurt ilçesinde adeta suç makinesi olan 4 kişilik çete, başarılı bir operasyonla yakalandı.

Başkent'te suç çetesi yakalandı, System.String[]

Ankara'nın Akyurt ilçesinde adeta suç makinesi olan 4 kişilik çete, başarılı bir operasyonla yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Nallıhan ilçesinde halk pazarında 3 kadın, alışveriş yapan G.E.'nin (71) cebinde bulunan 2 bin TL'yi yankesicilik suretiyle aldı. Parasının yerinde olmadığını fark eden yaşlı adam polis merkezine müracaatta bulundu. Nallıhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin eşkalini ve bindikleri aracı tespit etti. Şüpheli otomobili ve içerisindeki biri erkek 5 kişi, Akyurt ilçesinde nefes kesen operasyonla yakalandı. Polis, yaptığı incelemede şahıslardan 4'ünün sahte kimlik kullandığını tespit etti. Gerçek kimlikleri tespit edilen şüphelilerden A.G'nin "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan arandığını ve cezaevi firarisi olduğunu, 5 ayrı suçtan yakalama emri bulunduğunu, ayrıca 4 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu tespit etti. Şüpheli R.G'nin hırsızlık suçlarından arandığı ve cezaevi firarisi olduğu, toplam 5 ayrı suçtan yakalama emrinin bulunduğu, ayrıca 9 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Şüpheli M.K'nın hırsızlık suçlarından arandığı ve toplam 13 ayrı suçtan yakalama emrinin bulunduğu, ayrıca şahsın 5 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Diğer Şüpheliler S.G. ve A.G.'nin de birçok hırsızlık kayıtlarının bulunduğu tespit edildi.


Şüphelilerin yakalandığı araçta yapılan aramada şahısların tanınmamak ve yakalanmamak için kullandığı farklı şekil ve renklerde eşarp, şal, pardösü, etek ve kadın elbiseleri bulundu. Polis, şahısların çevre il ve ilçelerde sürekli gezerek hırsızlık ve yankesicilik olaylarına karıştığını da tespit etti. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından Nallıhan Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Nitelikli hırsızlık, 19 ayrı suç dosyasından aranma, 'resmi belgede sahtecilik' ve 'başkasına ait kimlik bilgilerini kullanma' suçları kapsamında 4 zanlıdan 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheliler hakkında ayrıca 'başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanmak' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçundan işlem yapıldı. - ANKARA

Ankara, Akyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 11:39 Kaynak: İHA
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