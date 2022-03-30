Son dakika haber! Ankara'da araçların kilometresini düşürüp satan suç örgütüne operasyon - Son Dakika
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Son dakika haber! Ankara'da araçların kilometresini düşürüp satan suç örgütüne operasyon

30.03.2022 11:27
Son dakika haber! Ankara'da araçların kilometresini düşürüp satan suç örgütüne operasyon

Son dakika haberlerine göre Başkentte, araçların kilometrelerini düşürüp sattıkları öne sürülen organize suç örgütü üyelerine yönelik operasyonda 35 şüpheli yakalandı.

Başkentte, araçların kilometrelerini düşürüp sattıkları öne sürülen organize suç örgütü üyelerine yönelik operasyonda 35 şüpheli yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından H.İ'nin elebaşı olduğu suç örgütüne operasyon düzenlendi. Eş zamanlı 40 adrese baskın düzenleyen mali şube ekipleri, suç örgütünün 35 üyesini gözaltına aldı.

Şüphelilerin, kurdukları 13 paravan şirket üzerinden satın aldıkları yüksek kilometreli araçların kilometrelerini düşürdükleri ve 211 aracı bu şekilde sattıkları, suç örgütünün bu yolla 200 kişiyi mağdur ettiği ve 13 milyon lira haksız kazanç sağladığı tespit edildi.

Plakaları değiştirmişler

Örgüt üyelerinin, paravan şirketler üzerinden birkaç kez devir yaptıkları araçların plakalarını değiştirdikleri, dijital aksama müdahale ederek, 200 bin ile 500 bin olan araç kilometrelerini 50 bin ile 75 bin aralığına düşürdükleri, böylece araçları yüksek fiyatla internetten satışa sundukları belirlendi.

Örgüt yöneticilerinin üyelere, "kilometresi düşürülmüş aracın fark edilmesi, alanların kendilerine ulaşmaları veya savcılık ve polis tarafından çağırılmaları durumunda kendilerini ele vermemeleri, aracı böyle aldıklarını, kilometresinin düşürüldüğünü bilmediklerini ve mağdur olduklarını söylemeleri" talimatı verdiği de saptandı.

Şüphelilerin ayrıca maddi sıkıntı yaşayanlara yüzde 20-40 oranında faiz karşılığı borç para vererek tefecilik yaptıkları da tespit edildi. Bu yolla mağdurlardan senet aldıkları, taşınmazlarına ipotek koydukları, ödemelerini geciktirenleri örgütün gücünü kullanarak tehdit ve darbettikleri ortaya çıkan şüphelilerin, mağdurlar üzerinde baskı kurarak şikayetçi olmalarını engelledikleri de belirtildi.

12 şüpheli tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınan 35 zanlıdan 6'sı, emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi. 29 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüphelilerden 12'si sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince "nitelikli dolandırıcılık" ve "tefecilik" suçlarından tutuklandı. 17 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

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