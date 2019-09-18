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Başkent'te şüpheli çanta alarmı

1 saat önce

Başkent'te şüpheli çanta alarmıANKARA - Ankara'da 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda bir alışveriş merkezinin otopark girişine bırakılan şüpheli çanta, bomba imha uzmanları tarafından fünye ile patlatıldı.

Başkent'te şüpheli çanta alarmı

ANKARA - Ankara'da 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda bir alışveriş merkezinin otopark girişine bırakılan şüpheli çanta, bomba imha uzmanları tarafından fünye ile patlatıldı.

Olay, saat 04.30 sularında Çankaya ilçesi 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda meydana geldi. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinin otopark girişine bırakılan bir çanta, vatandaşlar tarafından fark edildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çantanın şüpheli bulunması üzerine bomba imha ekibine haber verdi.

Polis, bölgeye emniyet şeridi çekip güvenlik önlemleri alırken Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, çift taraflı olarak yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanları, şüpheli çanta üzerinde incelemelerde bulundu. Çanta, uzman ekip tarafından üzerine fünye yerleştirilerek patlatıldı. Patlatılan şüpheli çantanın içerisinden temizlik için kullanılan malzemeler çıkmasının ardından, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı tekrar yaya ve araç trafiğine açıldı.

Başkent'te şüpheli çanta alarmı

Kızılay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 05:28 Kaynak: İHA
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