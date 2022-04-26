Başkent'te şüpheli ölüm - Son Dakika
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Başkent'te şüpheli ölüm

26.04.2022 16:58
Başkent'te şüpheli ölüm

Ankara'da kendisinden 3 gündür haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu.

Ankara'da kendisinden 3 gündür haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Doğan Koç'tan (62) 3 gündür haber alamayan yakınlarının başvurusu üzerine polis ve zabıta ekipleri Çankaya ilçesi Esat semti Bağlar Caddesi'ndeki şahsın evine gitti. Eve giren ekipler, şahsın cansız bedeni ile karşılaştı. İlk yapılan incelemede ölümü şüpheli görülen Koç'un kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsiden sonra belli olacağı bildirildi. - ANKARA

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Çankaya, Ankara, Zabıta, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başkent'te şüpheli ölüm - Son Dakika


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