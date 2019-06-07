Son Dakika Haberleri: Başkent'te tabela seferberliği
Son Dakika Genel Haber

Başkent'te tabela seferberliği

1 saat önce

Başkent'te tabela seferberliğiANKARA Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent'te tabela seferberliği başlattı.

Başkent'te tabela seferberliği
ANKARA Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent'te tabela seferberliği başlattı.
Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Numarataj Şube Müdürlüğü, Başkent'teki mahalle, bulvar, cadde ve sokak tabelalarını elden geçiriyor. Numarataj Şube Müdürlüğü tarafından yapılan planlama kapsamında özel olarak görevlendirilen 7 ekip Ankara'nın merkez ilçeleri başta olmak üzere 25 ilçede yıpranan, aşınan tabela direklerini onararak, bakımlarını gerçekleştiriyor.
Eskiyen tabela direklerini boyayarak elden geçiren Numarataj ekipleri, ekonomik ömrünü tamamlayan direk ve tabelaları ise yenileriyle değiştiriyor. 7 ekip özellikle mahalle muhtarları ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Gün içinde 2 ekip tabela direği ve tabela montajı, 2 ekip Mavi Masadan gelen talepleri, 3 ekip de kapı numaralarının tespiti ve montajı işlemlerini yapıyor.
Başkent'te toplam 43 bin 280 mahalle, bulvar, cadde, sokak ve organize sanayii sitesi var
Hafta içi 08.00-17.00, Cumartesi günleri ise 08.00-12.00 saatleri arasında çalışmalarını sürdüren ekipleri, günde ortalama 10-15 yeni tabela direği montajı gerçekleştiriyor. Numarataj Şube Müdürlüğü verilerine göre Başkent'te bin 421 Mahalle, 150 Bulvar, 10 bin 700 Cadde, 31 bin Sokak ve 9 Organize Sanayi Bölgesi bulunuyor. Numarataj Şubesi yetkilileri, Kentsel Dönüşüm Projeleri ve yeni yerleşim alanlarının açılmasıyla bu sayının arttığına dikkat çekiyor.
Başkent'te tabela seferberliği
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 10:47 Kaynak: İHA
Ankara, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mesut Özil ve Amine Gülşe bugün evleniyor Yaz aylarının korkulu rüyası kene tutulmasına dikkat Eskort sitesinden tanıştığı kadını, transseksüel olduğunu öğrenince parke taşıyla dövdü Kıbrıs'taki vahşi cinayetler emniyet müdürünü bile ürküttü! "42 yıllık polisim böyle vahşet görmedim"

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.6.2019 12:44:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkent'te tabela seferberliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]