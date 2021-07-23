Direksiyon hakimiyetini kaybetti, takla attı: 6 yaralı - Son Dakika

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, takla attı: 6 yaralı

ANKARA - Ankara'da, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu çelik bariyere çarpan otomobil takla atarak durabildi. Hurdaya dönen araçta bulunan 6 kişinin hepsi yaralanırken ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, Ankara - Eskişehir yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 PB 7811 plakalı araç sürücüsü A.K.'nin aşırı hız yapmasından dolayı yoldan çıkarak çelik bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle taklalar atmaya başlayan araç yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra durabildi. Feci kazada araç içerisinde bulunan F.K. ve sürücü A.K. olmak üzere 6 kişi yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürülen yaralılardan F.K. ile N.A.'nın durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olayla ilgili incelemelerin devam ettiği belirtilirken konu hakkında soruşturma başlatıldı.

Olayı şahit olan Mustafa Erten ise aracın süratinin fazla olduğunu söyleyerek, "Sürücü köprüyü geçer geçmez hakimiyetini kaybetti. Daha sonra takla açtı araç. İki tane yaralı çocuk gördüm ve ambulansı aradım. Ambulans 10 dakika içinde hemen geldi ve yaralıları götürdü. Araçta biraz sürat vardı, tek başına kaza yaptı. Bariyerlere çarptı takla attı. Polisi aradım, jandarmayı aradım" ifadelerine yer verdi.