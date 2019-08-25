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Başkent'te takla atan TIR'ın sürücüsü öldü

33 dakika önce

Başkent'te takla atan TIR'ın sürücüsü öldüANKARA - Ankara Çevreyolu Samsun istikametinde ilerleyen TIR, kontrolden çıkarak takla attı.

Başkent'te takla atan TIR'ın sürücüsü öldü

ANKARA - Ankara Çevreyolu Samsun istikametinde ilerleyen TIR, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada, TIR sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Ankara Çevreyolu Samsun istikametinde Çubuk Barajı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çevreyolu Samsun istikametinde ilerleyen S.K. idaresindeki yol işaretleme malzemeleri taşıyan 61 K 22270 plakalı TIR, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak önce bariyerlere daha sonra ise orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak takla attı. Kazanın etkisiyle ters dönen TIR'ın sürücüsü S.K. kabin içerisinde sıkışırken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, 112 Acil Servis ve UMKE ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede sürücü S.K.'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Sürücünün cansız bedeni, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmaları sonucu sıkıştığı yerden çıkarılabildi. Polis ekipleri ise kazanın meydana geldiği yol üzerinde işaretlemeler yaparak trafik akışını kontrollü sağladı. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Ankara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 08:56 Kaynak: İHA
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