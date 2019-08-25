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Başkent'te takla atan tırın sürücüsü öldü

31 dakika önce

Ankara Çevreyolu Samsun istikametinde ilerleyen tır, kontrolden çıkarak takla attı.

Başkent'te takla atan tırın sürücüsü öldü, System.String[]

Ankara Çevreyolu Samsun istikametinde ilerleyen tır, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada tır sürücüsü hayatını kaybetti.


Kaza, sabah saatlerinde Ankara Çevreyolu Samsun istikametinde Çubuk Barajı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çevreyolu Samsun istikametinde ilerleyen S.K. idaresindeki yol işaretleme malzemeleri taşıyan 61 K 22270 plakalı tır, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak önce bariyerlere daha sonra ise orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak takla attı. Kazanın etkisiyle ters dönen tırın sürücüsü S.K. kabin içerisinde sıkışırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, 112 Acil Servis ve UMKE ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede sürücü S.K.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Sürücünün cansız bedeni, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmaları sonucu sıkıştığı yerden çıkarılabildi. Polis ekipleri ise kazanın meydana geldiği yol üzerinde işaretlemeler yaparak trafik akışını kontrollü sağladı. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı. - ANKARA

Samsun, Ankara, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 08:58 Kaynak: İHA
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