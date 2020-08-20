Başkent'te taksici cinayeti - Son Dakika

Başkent'te taksici cinayeti

ANKARA - Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir kişi, sevgilisinin ilişkisi olduğunu zannettiği taksiciyi vurarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Etimesgut ilçesi Topçu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 9 yıldır eşinden ayrı yaşadığı öğrenilen N.Ö. isimli kadın ilişki yaşadığı F.D. ile tartıştı. Sevgilisinden ayrılan F.D., kadın ile tekrar barışmak istedi. Alkol alan F.D., N.Ö.'yi evine çağırdı. N.Ö. bunu üzerine bir taksi çağırarak F.D.'nin evine gitmek üzere yola çıktı. Temel Karakullukçu isimli sürücünün kullandığı 06 T 50 83 plakalı taksi evin önüne geldiğinde F.D. elinde pompalı tüfekle aşağı inerek önce havaya ateş etti, sonra da N.Ö. ile ilişkisi olduğunu düşündüğü taksiciye ateş etti. Saldırıda yaralanan taksici, 100 metre kadar ilerleyerek telsizle taksi durağına 'Ben vuruldum, arkadaşlar gelsin' şeklinde anons etti. Bunun üzerine diğer taksiciler olay yerine geldi. F.D. diğer taksicilerin de üzerine ateş etti. Saldırıda 06 T 6867 plakalı taksi de saçmaların hedefi oldu. F.D.'nin açtığı ateş sonucunda N.Ö. ve bir taksici de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri F.D.'yi gözaltına aldı.

Evli ve oğlunun askerde olduğu öğrenilen taksici Temel Karakullukçu ise hayatını kaybetti. Gözaltına alınan zanlının sorgusunun sürdüğü öğrenildi.