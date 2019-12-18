Başkent'te taksici ilk iş gününde kazaya karıştı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Başkent'te taksici ilk iş gününde kazaya karıştı - Son Dakika

Başkent'te taksici ilk iş gününde kazaya karıştı

6 saat önce

Başkent'te bir otomobil, önündeki taksiye çarptı.

Başkent'te taksici ilk iş gününde kazaya karıştı, System.String[]

Başkent'te bir otomobil, önündeki taksiye çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, taksicinin aracını bugün yeni aldığı ve ilk iş gününde kazaya karıştığı öğrenildi.


Kaza, saat 02.00 sıralarında Altındağ ilçesi İstanbul Caddesi üzerindeki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü önünde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 52 ABD 749 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen Ertan D.'nin kontrolündeki 06 T 3909 plakalı taksiye arkadan çarptı. Taksi, çarpmanın etkisiyle refüje savrularak ağaca çarpıp durabildi. Taksiye çarpan otomobil de yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü önünde nöbet tutan polislerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan taksi sürücüsü Ertan D. ve diğer araçta bulunan Sedat C., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kaza anı güvenlik kameralarına da yansıdı.


Olay yerine gelen taksicinin iş arkadaşları, Ertan D.'nin taksisini bugün yeni aldığını ve daha ilk iş gününde kazaya karıştığını belirttiler.


Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı. - ANKARA

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 04:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Isparta'da alkollü mekan önünde dört kişinin yaralandığı silahlı saldırı anı kamerada
"Bana kimse ceza yazamaz, kralı gelsin" deyip küfür etti gözaltına alındı İstanbul'da sürücü ortalığı birbirine kattı! "Bana kimse ceza kesemez" deyip polislere küfür etti 9 yaşındaki çocuk indiği servis aracının altında kaldı! İzleyenlerin yüreklerini ağızlarına getiren görüntüler kamerada

Son Dakika Haberleri
22:47 Ahmet Davutoğlu'ndan Devlet Bahçeli'nin yeni partilerle ilgili "Dışarıdakilerin kuklaları" sözlerine yanıt - Son Dakika Haber
22:46 Türk Kızılaydan "Uluslararası Göçmenler Günü" konseri - Son Dakika Haber
22:43 Kılıçdaroğlu büyükelçi Cristian Berger ile bir araya geldi - Son Dakika Haber
22:43 Bakan Turhan: Kanal İstanbul'un tüm hazırlıkları bitmek üzere - Son Dakika Haber
22:42 Akşener, Beşiktaş JK Başkanı Çebi'yi kabul etti - Son Dakika Haber
21:59 9 yaşındaki çocuk indiği servis aracının altında kaldı! İzleyenlerin yüreklerini ağızlarına getiren görüntüler kamerada - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 22:54:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkent'te taksici ilk iş gününde kazaya karıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]