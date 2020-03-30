Başkent'te taksiciler Bakanlığın genelgesine uydu - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle, korona virüsünün yayılmasının önlenmesi amacıyla gece saat 00.01'den itibaren İstanbul, Ankara ve İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkışları sınırlandırıldı. Ankara'da taksi sayısının yarı yarıya düştüğü görüldü.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle, korona virüsünün yayılmasının önlenmesi amacıyla gece saat 00.01'den itibaren İstanbul, Ankara ve İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkışları sınırlandırıldı. Bu gece itibariyle plakasının sonu tek haneli olan ticari taksiler trafiğe çıkarken, Ankara'da taksi sayısının yarı yarıya düştüğü görüldü.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının en temel özelliğinin, fiziksel temas, hava yolu ve benzeri yollarla çok hızlı bulaşması ve enfekte insan sayısının hızlı artması sonucu ticari taksilere korona virüs önlemi alındı. Alınan önlemlere göre, bu gece yarısı saat 00.01'den itibaren İstanbul, Ankara, İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkışlarında plakasının son hanesine göre sınırlamaya gidildi. Buna göre, yarın saat 24.00'e kadar plakasının son rakamı "tek" olan ticari taksiler trafiğe çıkabilecek. Belirtilen saatten sonra ise plakasının son rakamı "çift" olan ticari taksiler trafiğe çıkacak. Belirlenen bu sistem takip eden günler için ardışık olarak devam edeceği belirtildi.

Alınan kararların arkasında olduklarını belirten taksi şoförü bir vatandaş, "Taksilerin yarısı çalışıyor, yarısı çalışmıyor. Virüsten dolayı iş yok zaten. Bu uygulamadan memnunuz yani. Biz öncesinden karar almıştık. Yarısı bir gün, diğer yarısı ertesi gün çalışıyorduk zaten, sıkıntı yok yani" diye konuştu.

"ŞU AN Kİ UYGULAMA BENCE GAYET YERİNDE"

Bu kararın daha önce alınması gerektiğini ifade eden taksi şoförü bir vatandaş, "Karar almaları virüs açısından çok iyi oldu. Çünkü insanlar temas ediyor hala. Taksiciler geliyordu. Boşu boşuna sabahtan akşama kadar bekliyorlardı. Şu anki uygulama bence gayet yerinde. Bu uygulamayı daha önceden almaları gerekiyordu" dedi.

(Mehmet Kalay/İHA)