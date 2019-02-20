Başkent'te Tarihi Eser Operasyonu
1 saat önce
Başkent'te polis ekipleri, düzenlenen operasyon ile 28 sikke ve Osmanlı dönemine ait olduğu belirtilen 'Gökküre' ele geçirdi.
Başkent'te polis ekipleri, düzenlenen operasyon ile 28 sikke ve Osmanlı dönemine ait olduğu belirtilen 'Gökküre' ele geçirdi.
Edinilen bilgilere göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışma ile A.K isimli şahsın evinde tarihi eser sakladığı ve tarihi eserleri satmaya çalıştığını belirledi. Tespitin ardından operasyon için düğmeye basan ekipler, A.K'nin evine operasyon düzenledi. Polis
, düzenlenen operasyon ile evde yaptığı arama sonucunda, 28 sikke ile Osmanlı dönemine ait olduğu belirtilen 'Gökküre' ele geçirdi. Şüpheli A.K ise gözaltına alındı. A.K'nin, fal ve kehanet için kullanıldığı iddia edilen 'Gökküre'yi 1 milyon dolara satmaya çalıştığı öğrenildi. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 02:33 Kaynak: İHA
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