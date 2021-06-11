Başkent'te tarım işçilerinin çadırları selden zarar gördü - Son Dakika

Ankara'nın Haymana ilçesinde sağanak yağış nedeniyle tarım işçilerinin çadırları olumsuz etkilendi.

Alınan bilgiye göre, Haymana'ya bağlı Yeşilyurt (Kadıköy) Mahallesi'nde şiddetli yağmur sonrası sel meydana geldi. Yaşanan sel sonucunda sular altında kalan 1 vatandaş kurtarıldı. Tarım işçilerinin kaldıkları çadırlar selden zarar gördü. Sel bölgesine Jandarma, Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, ASKİ ve Fen İşleri ile sağlık ekiplerinin yanı sıra AFAD ekibi de sevk edildi. - ANKARA