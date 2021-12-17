Başkentte telefon dolandırıcılarına operasyon: 13 gözaltı - Son Dakika

Başkentte telefon dolandırıcılarına operasyon: 13 gözaltı
ANKARA Başkentte vatandaşların cep telefonlarına zararlı yazılım yükleyerek kendi hesaplarına 81 bin 300 TL aktardığı tespit edilen 13 şahıs gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 14.12.2021 tarihinde vatandaşların cep telefonlarına zararlı yazılım yükleyip erişim sağlayarak kişisel bilgileri ele geçiren ve hesaplarından kendilerine ait banka hesaplarına 81 bin 300 TL aktardığı tespit edilen 13 şüpheli gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, şahıslar Ankara merkezli 7 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.
Kaynak: İHA
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