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Başkent'te terör gazisine çirkin saldırı

1 saat önce

Başkent'te terör gazisine çirkin saldırıANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde otobüs durağında bekleyen terör gazisi, kimliği belirsiz şahıslar tarafından darp edildi.

Başkent'te terör gazisine çirkin saldırı

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde otobüs durağında bekleyen terör gazisi, kimliği belirsiz şahıslar tarafından darp edildi.

Olay, dün akşam Sincan ilçesi Lale Meydanı'nda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, terörle mücadele gazisi olan Uzman Jandarma O.A., otobüs durağında beklerken kimliği belirsiz 5 kişi tarafından henüz bilinmeyen bir nedenle darp edildi. Gazi O.A., ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Sincan Fatih Devlet Hastanesine sevk edildi. Burada tedavi altına alınan gazi, darp raporu alarak şahıslardan şikayetçi oldu. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu olayla ilgili 1 kişi yakalanırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Gazi O.A.'nın 2006 yılında Tunceli'de terör örgütü PKK'nın kurduğu tuzak sonucunda yaralanarak gazi olduğu öğrenildi.

Başkent'te terör gazisine çirkin saldırı

Sincan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 05:50 Kaynak: İHA
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