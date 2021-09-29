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Başkent'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon: 12 gözaltı - Son Dakika

Başkent'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon: 12 gözaltı

29.09.2021 09:30

- Başkent'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon: 12 gözaltı DEAŞ silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları istihbar edilen 15 yabancı uyruklu şahsa yönelik Ankara TEM Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda 12 şahıs yakalandı.

- Başkent'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon: 12 gözaltı

ANKARA - DEAŞ silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları istihbar edilen 15 yabancı uyruklu şahsa yönelik Ankara TEM Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda 12 şahıs yakalandı.

Alınan bilgiye göre, çatışma bölgelerinde bulunan DEAŞ silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları istihbar edilen 15 yabancı uyruklu şahsa yönelik TEM Şube müdürlüğünce gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda 12 şahıs yakalandı. Firari şahısların yakalanması amacıyla çalışmalara devam edildiği bildirildi.

Başkent'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon: 12 gözaltı
Başkent'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon: 12 gözaltı
Başkent'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon: 12 gözaltı
Başkent'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon: 12 gözaltı
Başkent'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon: 12 gözaltı

TEM Otoyolu, Ankara, Terör, DEAŞ, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başkent'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon: 12 gözaltı - Son Dakika


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