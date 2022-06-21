Başkent'te terör örgütü DEAŞ'a operasyonunda 2 gözaltı - Son Dakika
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Başkent'te terör örgütü DEAŞ'a operasyonunda 2 gözaltı

21.06.2022 08:57

Başkent'te terör örgütü DEAŞ'a operasyonunda 2 gözaltıANKARA Ankara polisinin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Başkent'te terör örgütü DEAŞ'a operasyonunda 2 gözaltı

ANKARA Ankara polisinin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce; çatışma bölgelerinde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri bilgileri elde edilen ve örgüt mensuplarının bulunduğu sosyal medya platformları ve internet kanallarında paylaşılan videoların teknik analizleri neticesinde kimlikleri tespit edilen 2 şüpheliye yönelik olarak il genelinde eşzamanlı operasyon gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen eşzamanlı operasyon neticesinde 2 şüpheli yakalandı. Aramalarda çok sayıda örgütsel döküman ve dijital materyale el konuldu.

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Kaynak: İHA

Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Başkent'te terör örgütü DEAŞ'a operasyonunda 2 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başkent'te terör örgütü DEAŞ'a operasyonunda 2 gözaltı - Son Dakika
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