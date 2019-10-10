Son Dakika Haberleri: Başkent'te tıkanan dere yatakları temizleniyor
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Başkent'te tıkanan dere yatakları temizleniyor

1 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediyesi, su taşkınları ve sel sularıyla tıkanan dere yataklarını temizliyor.

Başkent'te tıkanan dere yatakları temizleniyor, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediyesi, su taşkınları ve sel sularıyla tıkanan dere yataklarını temizliyor.


Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Gölbaşı Yavrucak Mahallesi'nde Haziran ayında yaşanan su taşkınları nedeniyle kapanan Yavrucak dere yatağını açarak, temizleme çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, olası tıkanma ve sel taşkınlarının önüne geçmek amacıyla Başkent'teki diğer dere yataklarında da temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Yavrucak Mahallesi ile Veli Himmetli Mahallesi arasında yaklaşık 10 kilometrelik dere hattı üzerinde temizlik yapan ekipler, mevcut dere yatağını 4-5 metre de genişletiyor.


Kent genelinde tüm birimleriyle su taşkınlarıyla mücadeleyi sürdüren Büyükşehir Belediyesi, mevsim normallerinin üzerindeki yağışların neden olduğu sel sularının dere yataklarına taşıdığı toprağı temizleyerek, olası yeni taşkınların önüne geçiyor. - ANKARA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 06:07 Kaynak: İHA
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