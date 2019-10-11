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Başkent'te tıkanan dere yatakları temizleniyor

44 dakika önce

Başkent'te tıkanan dere yatakları temizleniyorANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi, su taşkınları ve sel sularıyla tıkanan dere yataklarını temizliyor.

Başkent'te tıkanan dere yatakları temizleniyor

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi, su taşkınları ve sel sularıyla tıkanan dere yataklarını temizliyor.

Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Gölbaşı Yavrucak Mahallesi'nde Haziran ayında yaşanan su taşkınları nedeniyle kapanan Yavrucak dere yatağını açarak, temizleme çalışmalarına kesintisiz devam ediyor.

Ekipler, bu çalışmanın yanı sıra, olası tıkanma ve sel taşkınlarının önüne geçmek amacıyla Başkent'teki diğer dere yataklarında da temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Yaklaşık 10 kilometre boyunca temizlik

Yavrucak Mahallesi ile Veli Himmetli Mahallesi arasında yaklaşık 10 kilometrelik dere hattı üzerinde temizlik yapan ekipler, mevcut dere yatağını 4-5 metre de genişletiyor.

Kent genelinde tüm birimleriyle su taşkınlarıyla mücadeleyi sürdüren Büyükşehir Belediyesi, mevsim normallerinin üzerinde yağan yağışların neden olduğu sel sularının dere yataklarına taşıdığı toprağı temizleyerek, olası yeni taşkınların da önüne geçiyor.

Başkent'te tıkanan dere yatakları temizleniyor

Yerel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:48 Kaynak: İHA
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