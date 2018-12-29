Son Dakika Haberleri: Başkent'te Tır Kazası: 1 Yaralı

Başkent'te Tır Kazası: 1 Yaralı

38 dakika önce

Ankara'da kontrolden çıkan tırın refüje ve reklam panosuna çarpması sonucu tır şoförü ağır yaralandı.

Başkent'te Tır Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
Ankara'da kontrolden çıkan tırın refüje ve reklam panosuna çarpması sonucu tır şoförü ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Çankaya ilçesine bağlı Alacaatlı Mahallesinde gece yarısı yaşanan kazada, Alacaatlı Caddesi üzerinden Ümitköy istikametinde seyir halinde olan 06 SAZ 65 plakalı tır, sürücüsü Sefa G.'nin (40) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, refüjdeki beton bariyere ve reklam panosuna çarptı. Kaza nedeniyle tır hurda yığınına dönerken, ağır yaralanan sürücü kabin içinde sıkıştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerde hareketsiz kalan Sefa G.'nin yardımına koşan ekipler, şahsın bir an önce kurtarılması için zamana karşı yarıştı. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin dikkatli çalışması sonucu, yaralı halde kurtarılan tır şoförü, ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada tedavi altına alınan sürücünün durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle hurda yığınına dönen tırdan ve reklam panosundan dökülen cam kırıkları, caddeye saçıldı. Yol üzerinde işaretleme yapan polis ekipleri, başka kazalar yaşanmaması için trafiği yavaşlatıcı önlemler aldı.

Polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 01:53 Kaynak: İHA

Polis, Ankara, 3. Sayfa
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